FIFA 23: El último juego de la saga con un salto en la jugabilidad que ilusiona a todos

El gameplay de FIFA 23: menos firulete y más orden

Desde la jugabilidad el FIFA 23 generó muy buenas sensaciones. Por ser más pausada, más orientada al pase y no tanto beneficio al exceso de fintas innecesarias. Una buena mejora en este orden con relación al FIFA 22 es que el juego es mucho más lógico con lo que hace el jugador con los controles. Por lo que se vio en los primeros partidos, se premia al buen ataque y la buena defensa. Si el jugador está en buena posición para anotar, difícilmente no lo haga, y en cuanto a la defensa algo para destacar es que la presión del segundo jugador no es tan inmediata y que tampoco quitaa fácilmente la pelota. Por lo que si fallamos en ordenar la presión, puede ser que termines sacando del medio.

Otro punto a destacar de este FIFA 23 es la velocidad. En esta entrega, los jugadores rápidos se destacan por sus cualidades y le sacan bastante diferencia, por ejemplo, a los centrales. Jugadores como Mbappé en velocidad son inalcanzables. Para los más conservadores, hay que decir que la línea de 5 defensores llegó para quedarse y parece que será la formación estrella en esta edición.

Un punto a mejorar son los arqueros, quienes están bastante lejos de la realidad, tienen reacciones extremadamente tardías para tiros desde lejos y respuestas de invencibles desde cerca. Las actualizaciones deben mejorar este aspecto.

Del resto, el cambio en el gameplay es muy positiva. Se la pasa bien jugando con este cambio de estilo de control por velocidad. Si te gustó el FIFA 22, también lo hará el FIFA 23.

Agotado el modo Squad Battles, EA Sports propone desafíos cortos para conseguir sobres. En FUT Momentos, tenemos que completar diferentes desafíos en variados apartados del juego para conseguir premios (que parecen ser escasos).

La química en FIFA 23: un cambio importante

Un cambio que sorprendió a más de uno fue el cambio en la química del equipo. El terror por la línea roja que le bajaba las estadísticas es cosa del pasado yEA Sports buscó innovar para que se pueda utilizar a cualquier jugador sin padecer una merma en los números de alguna pieza del equipo. A muchos les encanta la idea de no atarse a una Liga o un equipo para que congenie su plantel y a otros les gustaba más pensar en abrir sobres para tener una buena química de equipo.

FUT Champions en FIFA 23: todo sigue igual

Este es el modo estrella del juego y en esta edición se mantiene al igual que el FIFA 22 con clasificación y finales. El objetivo de jugar 30 partidos por semana están compensadas por recompensas que están al mismo nivel del esfuerzo que requiere tamaña exigencia semanal.

El Modo Carrera en FIFA 23: Ted Lasso y una aparición estelar

Uno de los puntos más altos en esta edición es el Modo Carreras. La mejora consiste en Playable Highlights, momento en el que tomamos las riendas del juego en momentos claves para que luego la máquina simule lo que resta del encuentro. Otra diferencia es la llegada de entrenadores reales que pueden dirigir en cualquier equipo y la aparición de una estrella de TV: Ted Lasso, quien con su AFC Richmond, llega al juego para alegría de muchos de los fanáticos de la serie de Apple TV.

Las jugadoras piden paso en el FIFA 23

A nivel de licencia, hay una cantidad importante de ligas europeas, selecciones y categorías inferiores y se suman los principales equipos de la Conmebol para la Libertadores y todo lo que rodea a la Champions. La gran novedad en esta edición es la inclusión por primera vez equipos femeninos, aunque eso sí, solo de la liga francesa y de la liga inglesa. No es el paso que genera la igualdad necesaria, más bien es menor con relación a lo que se esperaba, porque hace años que están las principales selecciones femeninas.

Bonus track: la Copa del Mundo Qatar 2022

Una de los atractivos grandes es que el FIFA 23 tendrá la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aunque no tiene fecha confirmada, estará disponible como descarga para todos los que hayan comprado el juego y se podrá buscar con la Selección Argentina buscar el trofeo en suelo qatarí.

Es claro que el FIFA 23 es un juego continuista. Tiene mejoras claves: la Inteligencia Artificial en defensa es más avispada, el nuevo sistema de velocidad diferencia a los jugadores rápidos y se cambió el sistema de tiros libres. Las contras pueden estar en que los arqueros no siempre son confiables. A nivel de modalidades, hay algunos agregados (importantes como en Ultimate Team), una CPU más divertida y humana; y un sinfín de licencias para que los fanáticos del juego madre de EA Sports aprecien el último juego con el FIFA como nombre…