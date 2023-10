VIDEO | A Cristiano Ronaldo le gritaron "Messi...Messi..." y reaccionó con un polémico gesto

La polémica reacción de Cristiano Ronaldo ante el octavo Balón de Oro que ganó Messi

Este lunes, Lionel Messi consolidó aún más su impresionante legado al obtener el octavo Balón de Oro de su increíble carrera. Este prestigioso galardón lo reconoció como el mejor jugador de la temporada 2022/23, año en el que lideró a la Selección Argentina hacia la victoria en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aunque su logro fue ampliamente respaldado, el fútbol es un campo subjetivo que desencadenó diversas opiniones.

En ese contexto, Cristiano Ronaldo sorprendió a todos al mostrar su apoyo a un video de un periodista español que expresaba su desacuerdo con la elección de Messi en el Balón de Oro. El periodista en cuestión, Tomás Roncero, se pronunció críticamente en un video para el medio español AS, argumentando que el Balón de Oro 2023 era más un "homenaje" a la carrera de Messi que un premio merecido, y sugirió que el astro rosarino"está retirado desde hace meses en Miami"

Roncero también afirmó que, de los ocho Balones de Oro que Messi ha recibido, consideraba que cinco fueron merecidos, pero no estaba de acuerdo con los tres más recientes, proporcionando argumentos cuestionables para respaldar su punto de vista. Para concluir, el periodista expresó: "Pero como era un homenaje, chapeau, Leo, has hecho mucho por el fútbol. Tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca". Fue en este momento en que mencionó a Cristiano Ronaldo, quien reaccionó al video con un "me gusta" y cuatro emojis que representan una cara riéndose a carcajadas.