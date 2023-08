El cuerpo médico del Millonario se apresuró a atenderlo, pero Aliendro no pudo continuar el partido. Demichelis optó por poner a Enzo Pérez en su lugar.

Durante una conferencia de prensa, el entrenador abordó el tema de la lesión y dijo: “Lo de Rodrigo espero que no sea nada grave, ojalá no pierda días de entrenamiento, no me quiero meter en la zona médica, pero seguramente tenga una luxación”.

Hasta el momento, el club no emitió un comunicado oficial sobre la gravedad de la lesión de Aliendro. De confirmarse una luxación de hombro, podría estar de baja aproximadamente dos meses, por lo que se perdería el choque ante Boca en la séptima jornada del torneo, previsto para principios de octubre.