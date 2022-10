galvanparedes.jpg

“A Rodri (De Paul) lo conocí de enfrentármelo en las inferiores, cuando yo estaba en Boca y él en Racing. Desde que empezamos a compartir el mismo equipo en estos ‘picaditos’, pegamos muy buena onda y él también me llama si necesita un arquero”, detalló Galván que, además, aseguró que los jugadores de la Selección ven algunos partidos de ascenso argentino, "dependiendo de la diferencia horaria".

Si bien estos "picaditos" son duelos que se disputan en un ambiente distendido, teniendo en cuenta que los futbolistas están en sus días de descanso, parece que los integrantes de la Scaloneta, no se toman estos encuentros como “amistosos”: “Juegan igual que en un partido oficial, no dan por perdida ninguna pelota, van fuerte a todas y, si hay algo que los identifica, es jugar por abajo y rápido”, contó el ex arquero del Xeneize y Gualaceo (Ecuador), que aseguró: “Te das cuenta que juegan a un ritmo diferente al resto y para mí es hermoso poder verlo y disfrutar de ello”.

Estos encuentros, obviamente, dejan muchas anécdotas e historias para contar, pero hay una que Galván recuerda especialmente: "Me tocaron vivir muchas cosas con ellos, pero lo que más me acuerdo es cuando viajamos en un mismo día a Uruguay para jugar contra el equipo de Marcelo Tinelli. La pasamos súper bien y, además, le ganamos al equipo que llevó Marcelo, je".

La Selección Argentina se prepara para el Mundial de Qatar 2022

La relación tan estrecha que mantiene con dos de las figuras de la Scaloneta, y su carrera como futbolista profesional, hacen que Bruno Galván sea palabra autorizada para poder analizar a la Selección Argentina de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo.

En relación a los amistosos que el combinado albiceleste disputó ante Honduras y Jamaica en Estados Unidos, el arquero del Deportivo Morón expresó: "Vi muy bien a la Selección en estos dos amistosos, demostrando el poderío ofensivo y defensivo que tenemos y desplegando muy buen fútbol".

Pero, teniendo en cuenta que faltan menos de dos meses para que comience el Mundial, la gran pregunta que surge es: ¿Cómo ve Bruno Galván a la Albiceleste? "La verdad, la veo con mucha ilusión, con muchas ganas y, por sobre todas las cosas, noto que llegamos a la Copa del Mundo con un alto nivel futbolístico, que es lo más importante. Desde lo grupal, se ve que disfrutan mucho del día a día y eso hace que las cosas terminen saliendo bien dentro del campo de juego".

paredes messi de paul.jpg

"Creo que Lionel Scaloni logró armar un excelente plantel. Si bien formó un once titular muy bueno, le dio a muchos jugadores la posibilidad de poder mostrarse y de ganarse un lugar dentro de la cancha que, para mí, es lo mejor que puede hacer. Después, decidirá a quién ve mejor para dar la lista final", analizó Galván.

De futbolista a futbolista, siempre surgen charlas y, si bien la Araña Galván asegura no haberle dado ningún consejo a Paredes y De Paul de cara al Mundial, expresó: "Solo les diría que disfruten de la Copa del Mundo, que vivan cada momento al máximo como lo hacemos nosotros, los argentinos, que vamos a estar bancando a la Selección".

"Considero que la Selección Argentina ya tiene todo incorporado, llega con el récord de partidos invicto que hace mucho no se conseguía y eso habla por si solo", sentenció Galván, que se prepara para pelear por el campeonato de la Primera Nacional con el Gallito, y ya está listo para alentar a sus amigos que disputarán el Mundial.

Conocé a Bruno Galván

Bruno Gabriel Galván nació en Capital Federal, tiene 28 años y, a los 11 llegó a Boca Juniors, donde hizo las inferiores. En julio de 2015, fue promovido al plantel profesional para ocupar el lugar de tercer arquero, ante la salida de Emanuel Trípodi.

Ante la falta de oportunidades, la Araña acordó la rescisión de su contrato y, en diciembre de 2016, se fue del Xeneize, sin haber podido debutar oficialmente.

Luego de seis meses como jugador libre, en julio de 2017 arregló su incorporación a Gualaceo, club que milita en la Serie B de Ecuador y, un año después, regresó a Argentina para ponerse la camiseta del Club Deportivo Morón, club en el que los hinchas le tomaron mucho cariño.

WhatsApp Image 2022-10-01 at 10.46.41 AM.jpeg

Sin embargo, el 2020 arribó a J.J Urquiza y, luego, viajó a Mendoza para defender el arco de Deportivo Maipú, donde estuvo hasta el 2022, cuando retornó al Gallito, donde se encuentra actualmente.