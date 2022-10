Lo cierto que es Centurión no respondió a las llamadas del Apache y, finalmente, el encuentro no se llevó a cabo. Centurión tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2024 y actualmente se entrena separado de sus compañeros y no es habitual que se presente a las prácticas del Fortín.

Las dramáticas declaraciones de Centurión

El mes pasado, Centurión habló en Radio La Red y realizó un dramático relato de su situación personal: aseguró que se siente "como en pandemia", que sufrió ataques de pánico y que se "había cansado de la vida".

El futbolista de 29 años contó: "Me había cansado de la vida, había aguantado muchas cosas. Necesitaba aislarme de todo. Me sentía agobiado. Tuve ataques de pánico. Necesitaba irme de todo. Por eso decidí esto. Muchos no me entienden qué hago haciendo esto, por qué decidí irme de mi trabajo. Ya no me soportaba ni a mí mismo", afirmó.