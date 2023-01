Cómo se enteró Agustín Rossi no iría ni al banco en el duelo entre Boca y Racing, por la Supercopa Internacional

Por su parte, tras haber firmado un pre-contrato con Flamengo de Brasil para unirse libre en julio, Rossi no solo no jugará el encuentro, sino que quedó afuera del banco de suplentes. Como alternativa, el Negro contará con el juvenil de 20 años, Leandro Brey.

Esta decisión habría sido tomada en conjunto por la Comisión Directiva, el Consejo de Fútbol de Boca y el cuerpo técnico, y todo parece indicar que Agustín Rossi no volverá a defender el arco del conjunto azul y oro. En el club de la Ribera cayó mal su firma con el Mengao y la determinación no tendría marcha atrás.

El arquero de 27 años se enteró de que no iría ni al banco contra Racing cuando llegó al vestuario y vio que su camiseta no estaba. Hasta el momento, Rossi no fue comunicado por nadie de Boca sobre que no volverá a jugar en el club, pero hay acciones que hablan por si solas...