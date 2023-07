David Beckham reveló el insólito reclamo que le hizo Victoria el día que Messi anunció que iba al Inter Miami

image.png

En una entrevista concedida al sitio The Athletic, Beckham relató: “Ese día estaba en Japón con mi familia y me desperté a las cinco de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Entonces Victoria me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!’”, demostrado su fastidio por la interferencia del descanso.