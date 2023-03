Dibu Martínez contó una de sus mayores preocupaciones en el fútbol: "No se lo deseo a nadie"

“Por eso me arrodillé cuando Lautaro Martínez se perdió el gol en la última jugada de la final con Francia, ya que a mí me importaba ganar el partido en los 90 minutos o el adicional, porque los penales son una moneda al aire y nunca se sabe si sale cara o cruz. No le deseo a nadie definir de esa manera”, declaró.

Además, el arquero de la Scaloneta sostuvo que los dos momentos que más “sufrió” en el Mundial fueron “los empates que lograron Países Bajos y Francia”.

“Y en el caso del partido con los franceses, cuando nos empataron quedaban cuatro o cinco minutos y había mucha tensión. Ellos estaban con muchas piernas, con ganas de llevarse el triunfo inmediatamente, y, en cambio, nosotros queríamos que se terminara. Es que cuando te pegan dos golpes fuertes tan rápido, uno pide solamente ir al alargue. Y ahí parecía que sería más fácil, pero otra vez nos igualaron faltando dos minutos y entonces sí quería que se terminara”, recordó Dibu.