Dibu Martínez rompió el silencio y reveló lo que le dijo Messi en el partido con Paises Bajos

DibuMartinezzz.jpg

Además, una de las curiosidades de las que habló Dibu fue lo que le comentó a Lionel Messi tras el penal de Montiel: “A Messi lo abracé y le dije gracias por hacerme campeón del Mundo”, rememoró el arquero que es una de las figuras de la Selección argentina.

En ese sentido, también tuvo tiempo de revelar que unos días antes la situación fue inversa ya que fue Messi quien le agradeció por atajar dos penales ante Países Bajos: “Lo hiciste de vuelta. Nos ayudaste de vuelta’, me dijo Messi.

"Ser campeón del mundo por primera vez es especial y quedará en el corazón por el resto de mi vida", agregó el marplatense, uno de los ídolos del equipo ganador de la tercera estrella para el seleccionado argentino. "Hoy estoy en lo más alto pero el 99.9% de los chicos quieren ser como Messi. Igualmente tomo como un orgullo y con responsabilidad que los chicos quieran atajar", señaló "Dibu", en referencia a la cantidad de niños que usan su vestimenta en las plazas, en las fiestas infantiles o en las escuelitas de fútbol.

La reacción del Dibu Martínez en la definición por penales contra Francia

A dos meses del logro mundialista, es imposible no repasar las reacciones de los protagonistas de esta gesta futbolística y lo cierto es que la del Dibu Martínez fue una de las más emocionantes de todas.

Una vez que Montiel convirtió el histórico penal, el arquero argentino se desplomó en el suelo, en lo que pareció ser un desmayo: “Es la primera vez en mi vida que me desplomo. Estaba despierto y desmayado al mismo tiempo. No me daban las piernas para salir corriendo, me hubiera gustado hacerlo y levantar a Montiel. Cuando me doy cuenta que estoy en el suelo, me agarro la cabeza y no sabía qué hacer. Estaban todos por cualquier lado”, recordó Dibu Martínez, emocionando a todos.

Mundial Qatar 2022: Lionel Messi recibió consejos del 'Dibu' Martínez para patear el penal ante Croacia.webp Mundial Qatar 2022: Lionel Messi recibió consejos del 'Dibu' Martínez para patear el penal ante Croacia (Foto: AP).

El flamante ganador al premio "The Best" de la FIFA al mejor arquero del mundo del 2022 admitió que no "esperaba" ser el elegido, a la vez que aseguró que no le interesan los cuestionamientos que recibió. "Me entran por un oído y salen por el otro. Solo me interesa lo que piensan en mi país, en el cuerpo técnico y mis compañeros", afirmó el futbolista de Aston Villa.