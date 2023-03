Un exarquero chileno criticó al Dibu Martínez por los The Best: "En los penales, pero atajando..."

image.png

Johnny Herrera, ex arquero de la selección chilena y ahora panelista, volvió a disparar contra Argentina y esta vez apuntó contra Emiliano 'Dibu' Martínez, a quien acusó de no ser no un buen arquero y cuestionó su galardón. "Los premios anuales se caracterizan por el rendimiento del año. Él ahora está en su club y no pasa por un buen momento, y antes de llegar a la selección no pasaba un buen momento", comentó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile.