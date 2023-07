El duro castigo que evalúa el PSG si Mbappé no renueva su contrato

Actualmente, Mbappé es considerado por Transfermarkt como el jugador más valioso del mundo, con un precio de 180 millones de euros, y varios gigantes del fútbol, encabezados por el Real Madrid y el Liverpool, están interesados en él.

Además, se rumorea que desde el club cada vez se fortalece más la idea de "colgar" al crack si no renueva su contrato y no llega una oferta que ellos consideren justa. La intención es clara: no quieren perderlo sin obtener ningún beneficio económico, pero tampoco están dispuestos a regalarlo. Debido a la creciente indignación contra Mbappé, a quien acusan de traición, en caso de que esto ocurra, sería castigado dejándolo sin jugar.