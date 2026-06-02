"Quería...": antes de morir, Agostina Vega escribió una carta con sus sueños para el futuro

Mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de vida de Agostina Vega y avanza la investigación por su femicidio, un sencillo trabajo escolar permitió conocer una faceta íntima de la adolescente de 14 años que conmueve a toda Córdoba.
La adolescente de 14 años dejó plasmados sus gustos y proyectos en un trabajo realizado para la escuela. El manuscrito fue compartido por uno de sus profesores tras el hallazgo de sus restos en Córdoba.
Los sueños de Agostina Vega quedaron plasmados en una tarea de la escuela antes de su trágica muerte
Mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de vida de Agostina Vega y avanza la investigación por su femicidio, un sencillo trabajo escolar permitió conocer una faceta íntima de la adolescente de 14 años que conmueve a toda Córdoba.
Se trata de un manuscrito que Agostina realizó para una actividad en la escuela y que fue compartido por su profesor de música, Ramiro. En esas pocas líneas, la joven habló de sus gustos, sus pasatiempos y, sobre todo, de los sueños que tenía para el futuro.
Lejos de mencionar grandes aspiraciones materiales o proyectos extraordinarios, Agostina describió una vida atravesada por las cosas simples que disfrutaba todos los días.
Contó que le gustaba asistir a la escuela porque allí podía encontrarse con sus amigas durante los recreos. También escribió que su comida favorita era el asado, que disfrutaba leer cuentos porque le parecían entretenidos y que sus películas preferidas eran las románticas y las animadas.
Entre sus hobbies mencionó una actividad que la apasionaba: realizar extensiones de pestañas, una práctica que disfrutaba en su tiempo libre y que formaba parte de sus intereses personales.
Sin embargo, una de las respuestas fue la que más impacto generó tras conocerse la noticia de su muerte. Cuando le preguntaron cuáles eran sus objetivos a corto plazo, Agostina respondió que quería aprobar el año escolar. Y al imaginar su futuro, escribió con claridad cuál era su vocación: quería convertirse en psicóloga.
Ese deseo quedó ahora como uno de los recuerdos más dolorosos para su familia, sus amigos y toda la comunidad educativa que la vio crecer.
Tras el hallazgo de sus restos en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, compañeros y docentes se acercaron a la vivienda donde vivía junto a su madre para acompañar a la familia y recordarla.
Entre lágrimas, varios adolescentes destacaron que Agostina era una chica como cualquier otra, con sueños, proyectos y toda una vida por delante. "Tenía 14 años y toda la vida por delante", expresó una de sus compañeras.
Otra joven recordó que compartían clases y que, pese a las diferencias habituales entre adolescentes, el cariño siempre estuvo presente.
"Se sentaba a dos bancos más al costado. A veces teníamos roces, como todo el mundo, pero la queríamos mucho", relató.
Según explicaron desde el Ministerio de Educación de Córdoba, Agostina había dejado de asistir a clases varias semanas antes de su desaparición.
La inspectora de Capital 5 de Educación Secundaria, Mónica Benítez, indicó que la escuela activó los protocolos correspondientes ante las inasistencias reiteradas y mantuvo contacto con la madre de la adolescente.
"La escuela se comunicó con la mamá porque cuando hay inasistencias se activa el alerta temprana de trayectorias cuidadas, y ella refirió que pensaba cambiarla de escuela", explicó la funcionaria.
Además, detalló que Agostina había ingresado al establecimiento en septiembre de 2025 luego de un cambio de domicilio familiar y que durante ese período cursó normalmente.
"Era una alumna promedio, igual que todos los chicos. No había un signo o señal de alerta", sostuvo.