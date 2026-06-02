Aseguran que echaron a Pampita de un exclusivo grupo de mujeres del polo: los escandalosos motivos

De acuerdo con el periodista, detrás de esta decisión existiría un fuerte rechazo hacia la conductora por parte de algunas integrantes de ese entorno. En ese marco, reveló que mantuvo conversaciones con personas cercanas al mundo del polo, que precisamente forman parte del chat en cuestión, para conocer más detalles de la situación.

“Me llegó la información y hablé con la mujer de uno de estos jugadores que estaba dentro del chat”, explicó Ochoa, antes de compartir el duro comentario que, según indicó, recibió de una de sus fuentes.

“Me dijo: ‘A ella en el mundo del polo no la quiere nadie. Pampita da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo’”, relató el integrante de LAM, reproduciendo textualmente la opinión que le habrían manifestado desde ese ámbito.

Pampita discriminada - la echaron del gruupo de WhatsApp - captura LAM

Ante la repercusión que tomaron estas declaraciones, PrimiciasYa contactó a la modelo a fin de obtener la versión de la propia Pampita para conocer su versión respecto de esta polémica que la involucra directamente. Sin embargo, hasta el momento la modelo optó por el silencio sobre la supuesta expulsión del grupo ni sobre las críticas que se difundieron en televisión.

Mientras tanto, la también conductora continúa enfocada en su presente sentimental junto a Martín Pepa. Luego de haber decidido darle una nueva oportunidad a la relación hace pocas semanas, ambos se muestran más unidos que nunca. De hecho, recientemente viajaron juntos a Inglaterra, donde ella acompañó al polista durante un importante evento vinculado a su actividad deportiva.

Pampita y Martín Pepa en el polo

Cuál es la foto oficial con la que Pampita y Martín Pepa confirmaron su reconciliación desde Inglaterra

La relación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa volvió a dar señales de fortaleza luego de las versiones que indicaban un distanciamiento entre ambos. Después de que la modelo hablara recientemente sobre su presente sentimental, la pareja eligió mostrar indicios concretos de su reconciliación a través de las redes sociales durante una escapada por Europa.

Las imágenes que compartieron desde distintos rincones de Inglaterra no pasaron desapercibidas y rápidamente despertaron comentarios entre sus seguidores. Las publicaciones dejaron en claro que la conductora y el empresario atraviesan un momento de tranquilidad y cercanía, luego de haber atravesado una breve crisis que los mantuvo separados durante algunas semanas.

El primero en exponer parte de la intimidad del viaje fue Martín Pepa, quien publicó una foto de Pampita durante una recorrida por suelo británico. En la imagen se la observó posando frente a una tradicional puerta roja, sonriente y relajada. Sin embargo, la confirmación más contundente llegó poco después, cuando el empresario compartió una selfie nocturna en la que ambos aparecen juntos, una postal que terminó de alimentar las versiones sobre la reconciliación.

El tema también fue abordado en LAM (América TV), programa que por estos días es conducido por Denise Dumas debido a las vacaciones de Ángel de Brito. Allí, el panel reveló detalles sobre el presente amoroso de la pareja luego de presentar un enigmático que generó expectativa entre los espectadores.

“Viaje de reconciliación, están juntos. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar”, comentaron durante la emisión.

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Más adelante, Pepe Ochoa fue quien terminó revelando los nombres de los protagonistas y remarcó que ninguno había hecho una confirmación formal sobre la vuelta de la relación.

“Nunca confirmaron que volvieron a apostar al amor y que están de nuevo juntos. Ellos son Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa”, explicó el panelista.

Según detallaron en el ciclo, ambos están disfrutando de varios días en Inglaterra, aprovechando un tiempo de descanso lejos de sus obligaciones cotidianas y del permanente seguimiento mediático.

En ese marco, Pepe Ochoa agregó: “Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor”.

Durante la conversación también recordaron que la distancia geográfica fue una de las principales dificultades que enfrentó la pareja desde el comienzo del vínculo. Aun así, destacaron que el sentimiento logró prevalecer y que decidieron darse una nueva oportunidad.

“Están apostando nuevamente por este vínculo, esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos. Ella quería estar con él. Cuando vino acá, ella confirmó la separación. Él viajó, hablaron, y volvieron a intentar”, señalaron en el programa.

IG Martín Pepa y Pampita - reconciliación mayo2026

Hasta la difusión de estas imágenes, ninguno de los dos había mostrado públicamente pruebas tan claras de una reconciliación. Por eso, las fotos compartidas desde Europa terminaron convirtiéndose en la confirmación definitiva de un acercamiento que hasta hace poco circulaba únicamente como versión. Desde mediados de mayo, cuando Pampita volvió a hablar sobre su situación sentimental, ya había dejado abierta la puerta a una posible recomposición, dando a entender que el afecto seguía presente y que todavía existían ganas de continuar apostando por la relación a pesar de la distancia.