El enigmático mensaje de Kylian Mbappé que desafía a una estrella del PSG

La frase llegó al plantel del conjunto parisino en medio de las acusaciones a Neymar por constantes fiestas hasta altas horas de la noche que vinieron desde el mismísimo alcalde de Bougival, una comuna cercana a París donde vive el futbolista brasileño. Luc Wattelle, el alcalde de ese lugar, calificó al jugador como “un individuo sin respeto” y lo acusó de celebrar hasta las 5 de la mañana en algunas ocasiones.

El mensaje del subcampeón del Mundial Qatar 2022 retumbó en los medios franceses, que lo calificaron como una indirecta para Ney: “Vi un hashtag #NeyDay, ‘el día de Neymar’”, explicó una periodista del diario francés RMC. “Tenía muchas ganas de que sea el día de Neymar, pero lo hemos visto arrastrándose en la cancha durante semanas. Ya no está en forma”. Y además agregó: “El ‘comer bien, dormir bien’ va dirigido a determinados jugadores estrella del equipo”, expresó la cronista Apolline Matin.

¡Arde París! Neymar reconoció la discusión interna en el PSG

En conferencia de prensa, Neymar fue consultado sobre si existió una tensa charla con Luis Campos tras la última derrota. "Sí, hubo una pequeña discusión. No estábamos de acuerdo. Pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia. Seguimos juntos. El fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes", declaró el astro brasileño.

"Hay discusiones que llegan. No estamos habituados a perder. El PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos y dialogamos y cada uno aportó su punto de vista", añadió Ney.

Además, el futbolista de la Selección de Brasil se mostró molesto por las filtraciones: "Esos rumores que salen en la prensa, hay veces que cuentan verdades. Ahora mismo la prensa saca noticias y todo el mundo las consume y son mentira. Desde que mi primera temporada, han salido rumores siempre. No sé qué tengo que hacer al respecto. Soy responsable. Soy un jugador. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros. No es necesario que salgan las cosas que se dicen en el vestuario. Debe quedarse entre nosotros. Algunas informaciones son verdad y otras no".