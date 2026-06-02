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Fuerte descargo de Amalia Díaz Guiñazú tras la discusión con el Dr. Capuya: "Soberbios que..."

La periodista Amalia Díaz Guiñazú compartió un contundente mensaje en las redes tras la tensión con el Dr. Capuya en el programa de Moria Casán.

2 jun 2026, 14:30
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Fuerte descargo de Amalia Díaz Guiñazú tras la discusión con el Dr. Capuya: "Soberbios que..."

Amalia Díaz Guiñazú y Guillermo Capuya tuvieron un fuerte cruce fuera del aire en el programa La mañana con Moria (El Trece) y en declaraciones a Intrusos el Dr. reconoció el cruce con la periodista y luego sus compañeros Nazarena Di Serio y Gustavo Méndez salieron a respaldar al médico.

En las últimas horas, la periodista decidió romper el silencio a través de un extenso mensaje desde su cuenta en Instagram donde remarcó: "Me impresiona mi fama. A todos aquellos que por estos días y en mi ausiencia se han dedicado cobardemente a socavar mi honor y mi buen nombre tendrán que dar fe de ello en el ámbito correspondiente".

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"A aquellos que ni siquiera pueden pronunciar bien mi apellido, no les puedo pedir que tengan la responsabilidad, decencia y mucho menos honestidad de contar la verdad completa y omitir la violenta agresión a la que fui expuesta", continuó la comunicadora.

Y siguió con firmeza: "Todavía hay gente que le tiene miedo a ciertos cargos políticos, estamos aquellos que aún sin espaldas vamos al frente contra los poderosos que le hicieron mal a la comunidad, no en el morbo del chusmerío de vecindad".

amalia diaz guiñazu descargo tras el cruce con el dr capuya

"Por último, a los fanáticos ideológicos o religiosos, que les queda mejor, que les duele que existan comunicadores que no nos vendemos y buscan cancelarnos por que nuestra labor profesional expone la infamia de la que participan frugalmente, recuerdoles, que los tres o cuatro mercanchinfles que estamos delante de cámaras no somos el universo de la tv", continuó Díaz Guñazú.

Y explicó: "Del otro lado de las cámaras, donde no hay guerra permanente de egos, están los verdaderos compañeros que son una multitud, pero como a esos NN no les pones un micrófono, no son considerados como parte fundamental de este engranaje. ¿Ellos son mis compañeros? Algunos son colegas, otros soberbios que no puedo darles el privilegio de ponerlos a la altura del conflicto".

"Mamá tenemos no uno, muchos apellidos ilustres, pero no andamos por la vida arrastrando muertos, andamos por la vida honrando la verdad, la Justicia y el reino de Dios, amando y respetando a nuestros semejantes. Vos sabés cómo nos educaste, al árbol que da frutos se le tiran piedras. Te quiero y a cerrar los párpados de las orejas", cerró.

En otra historia, la periodista aclaró picante: "No soy mal educada, simpletamente no le rindo pleitesía a los déspotas".

amalia diaz guiñazu descargo tras el cruce con el dr capuya 2

Qué dijo el Dr. Capuya sobre la discusión con Amalia Díaz Guiñazú

El Dr. Capuya habló con el programa Intrusos (América Tv) y comentó qué fue lo que desató la discusión con su compañera Amalia Díaz Guiñazú.

"Ella tiene un celular igual al mío con silicona negra y tres cámaras y preguntó quién tenía el celular. Me fijé en en bolsillo y se lo devolví y le pedí disculpas y escuché que dijo viejo cho..", comentó el médico.

"Me enojé y empezó una discusión, venía un poco cargado el programa. Fue desagradable, no me gustó el tono", remarcó acerca del ida y vuelta con la panelista de Moria Casán.

En ese sentido, Capuya dejó en claro que no tiene intenciones de continuar con el conflicto: "Ella se fue de vacaciones y para mí ya está, le bajo los deciveles, no me gustó lo que me dijeron obviamente. No me sorprendió pero son cosas que molestan, espero que quede todo acá".

"La conozco porque somos compañeros y sé que es una chica un poco visceral. Yo disfruto estando con gente que es educada, agradable y respeta los espacios", cerró el médico.

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