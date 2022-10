El fiscal aseguró "no ver un delito penal" y que las acusaciones "se han construido a base de presunciones, pero se tienen que demostrar y aquí no se han demostrado". Además, afirmó que los 40 millones "no son un soborno sino una prima de fichaje" y, en este sentido, agregó que "DIS tenía derecho a pensar que el traspaso de Neymar le tenía que dar un mayor beneficio, pero tendría que haber ido al derecho civil, porque se ha demostrado que algunos acusados se han saltado el derecho civil español y brasileño, pero no tiene nada que ver con el derecho penal".

Al margen de la decisión de la fiscalía, la empresa DIS mantiene su petición de condena para todos los acusados, a excepción de Nadine Gonçalves, madre del futbolista, quien declaró tener un cargo meramente representativo en la empresa N&N.

El juicio se retomará el próximo lunes, cuando tanto la acusación particular como el resto de las partes expondrán sus informes finales y luego se dará el visto para la sentencia final.

El juicio que enfrenta Neymar y la posibilidad de perderse el Mundial

Neymar sigue sufriendo las consecuencias de su paso por el Barcelona y enfrenta un juicio que la empresa DIS le hace a él, su padre y exdirigentes del Barcelona. ¿El motivo? La empresa aseguraba ser propietaria del 40 por ciento de los derechos del futbolista, que en ese momento fue adquirido desde Santos.

En la antesala del juicio, dicha empresa reveló el monto exacto por el que el culé compró al jugador y hasta pidió penas de prisión e inhabilitación para jugar profesionalmente para el atacante de PSG, algo que podría derivar en que se pierda el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, y tras a la nueva decisión que tomó el fiscal, esa posibilidad queda descartada y la participación de Ney en la próxima Copa del Mundo no corre peligro.