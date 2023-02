El inquietante mensaje de la novia de Alexis Mac Allister: "Lo que se ve en redes a veces no es la realidad"

image.png

Ante esa situación, sus fans, que conocen lo detalles de su vida, no dudaron en conectar los últimos acontecimientos en los que, por ejemplo, el jugador viajó a Francia con su familia y ella no apareció en las fotos. De esa forma, una seguidora lanzó una pregunta que resaltó sobre el resto: "¿Cami, ¿ya no estás con Ale?".