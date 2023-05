El Kun Agüero se quedó sin cuenta de Twitch por un descuido que involucra a Julián Álvarez

El ex delantero puede reproducir las acciones del juego por su arreglo con Disney. Sin embargo, una vez finalizada la transmisión pierde esta autorización.

Por un descuido, en esta oportunidad, Agüero dejó la transmisión guardada en su canal, por lo que los detectores de copywright de Twitch no lo dejaron pasar y lo sancionaron automáticamente.

Actualmente, al ingresar a la cuenta de Agüero ( Slakun10) en Twitch, se puede leer: "El contenido de este canal ha sido eliminado por petición del titular de los derechos de autor".

Si bien no se sabe cuánto tiempo llevará la suspensión, se cree que no será demasiada extensa al contar con los derechos de retransmitir los partidos.

El Kun Agüero dejará de hacer transmisiones en Twitch

Kun Aguero 1.jpg El Kun Agüero dejará de hacer transmisiones en Twitch (Foto: Captura video Twitch)

“Voy a empezar a dejar de hacer Twitch, la verdad es que me llegaron otras cosas para hacer. No es nada de otra plataforma, es algo de una marca muy importante que quiere que haga algunos contenidos. Creo que me sirve un poquito más no estar tanto en Twitch. Voy a empezar a hacer otras cosas”, reveló Agüero recientemente en su canal.

El Kun indicó que tiene intensiones de ampliar su manera de comunicarse con la gente con contenidos de calidad, algo muy difícil en la plataforma de streaming: “Por ejemplo, si yo quiero mostrarles a un futbolista haciendo jueguito, por Twitch no puedo”, ejemplificó.