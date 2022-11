El lamento de Nico González tras quedar afuera del Mundial Qatar 2022: "A un paso de lograrlo, se derrumba todo"

"El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar está que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás!!", aseguró.

Luego, le dejó un mensaje alentador a sus compañeros de equipo: "Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los Argentinos y buscar eso que tanto queremos, se merecen lo mejor siempre banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más…. gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, VAMOS ARGENTINA!!!", dijo.

Nico González, afuera del Mundial Qatar 2022: lo reemplaza Ángel Correa

La reglamentación les permitirá a los cuerpos técnicos mundialistas modificar los 26 nombres hasta el día anterior del primer partido, es decir que hay tiempo hasta el lunes a las 7 de la mañana hora argentina. El martes a las 7 es el debut contra Arabia Saudita.