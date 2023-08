El plan del Tata Martino para reemplazar a Messi cuando se vaya a la Selección Argentina

Martino declaró: “Hay partidos en los que jugar sin Leo va a suceder. Ahora por la Fecha FIFA perdemos muchos jugadores y será una fecha clave contra Kansas. Siempre es bueno que exista un equipo en torno a nuestra gran figura, pero por diferentes situaciones él podría no llegar a estar y nosotros tenemos la necesidad de seguir avanzando en la liga”.

El entrenador alertó sobre la posibilidad de no contar con los jugadores necesarios para enfrentar a Kansas, y sugirió que podría considerar a futbolistas de la cantera del club como alternativa. No obstante, destacó: “Igualmente, habiendo sido entrenador de Selección, no deja de ser un motivo de orgullo que tantos jugadores vayan a sus selecciones”.

“Tengo entendido de que están analizando parar en la Fecha FIFA para el próximo año”, concluyó el argentino