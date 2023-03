El presidente del PSG habló sobre la continuidad de Messi y Mbappé

El astro argentino, que está cumpliendo su segunda temporada en el PSG, también aparece en el radar del Barcelona, el club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva y del que se fue en medio de una disputa con el presidente Joan Laporta, a medios de 2021.

Sin embargo, en ese sentido, Javier Tebas, el presidente de La Liga, habló sobre las posibilidades de que la Pulga regrese: "Con la situación económica del Barcelona, Messi, si no se baja el sueldo, no podría volver. Y en el PSG, tampoco podría jugar, pero ese club es una máquina de poner dinero del petróleo y de hacer trampas con los patrocinios".

Al-Khelaifi evalúa comprar un club de España

El multimillonario qataría comentó, además, que podría interesarse en la compra del Málaga, club histórico que hoy milita en la Segunda División. “Lo que esté en venta, la gente siempre tiene curiosidad. Estamos buscando oportunidades, es un club fantástico y ahora tienen una situación dura. Si hay una oportunidad, ¿por qué no? La ciudad y el club son fantásticos”, declaró, y agregó: "No puedo decir ni sí ni no. No digo que lo vamos a hacer, no puedo dar algo definitivo”.