El representante de Juanfer Quintero rompió el silencio sobre su salida de River: "Quería retirarse..."

16728508447955.jpg

Rodrigo Riep reveló, en un diálogo con Un Buen Momento, programa de Radio La Red, que Quintero no sigue en el Millonario principalmente por problemas económicos y detalló: "El BCRA (Banco Central de la República Argentina) no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo para que Juanfer continúe, pero no se pudo. No se podía hacer una 'Chanchada'".