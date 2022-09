La palabra de Enzo Pérez

El volante Millonario, tras la goleada de su equipo 4-0 contra Defensa y Justicia por la Copa Argentina, habló por primera vez del episodio: "No tengo que aclarar nada, sé muy bien cómo me comporto, cómo soy. Las cosas que digo y que demuestro siempre las hago para el bien del grupo y para el bien de todos".

enzo1.jpg

Y amplió, lejos de desmentir lo sucedido: "No me gusta porque le da de comer a gente que no tienen ningún tipo de sentido. Respeto las profesiones, respeto a todo el mundo y que cada uno se haga cargo de lo que dice. Yo me hago cargo de lo mío y lo que represento para esta institución".

image.png

El rumor comenzó a circular la semana pasada y, desde el club, trataron de desmentir estos hechos de forma sutil. ¿Cómo? Realizaron un cambio en sus redes sociales: en Twitter, colocaron una nueva portada donde están Gallardo, Enzo y Armani.