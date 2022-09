El mediocampista de 28 años firmó contrato sobre el cierre del mercado de pases, e inmediatamente se puso a disposición de Alfons Groenendijk. El elenco de la ciudad de Antalya vivía un arranque bastante complicado en el campeonato local, y necesitaba respuestas. Por eso, Nakajima tuvo que apurar los tiempos, y este sábado formó parte de la convocatoria por primera vez.

image.png

Por la séptima fecha de la Superliga turca, el Antalyaspor recibía al Adana Demirspor. En el primer cuarto de hora, el local ya caía 1 a 0 y contaba con un jugador menos en cancha. De cara al segundo tiempo y, dado que las cosas no mejoraban, el entrenador llamó a Nakajima para que ingrese a los 15'.

En la tribuna estaba la familia del japonés, con su madre a la cabeza, que empezó a filmar el ingreso de Nakajima a la cancha. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban: en la primera que tuvo, el futbolista fue al piso para cortar una salida del Adana Demirspor y ahí se desató la polémica.

Habían pasado apenas 15 segundos desde su ingreso al campo de juego y la fuerte falta del japonés llamó la atención del árbitro que no dudó y amonestó al volante asiático. Lejos de quejarse por la sanción, Nakajima buscó desligarse rápidamente del tumulto, casi como entendiendo lo que se venía.

Los jugadores y el cuerpo técnico de la visita, inmediatamente, empezaron a reclamar una sanción más fuerte. Finalmente, al árbitro lo llamaron desde el VAR y revisó la jugada al borde de la cancha. Al juez le alcanzó con dos o tres repeticiones y le anuló la tarjeta amarilla a Nakajima, para mostrarle la roja.

Embed

En la repetición queda muy en claro: el japonés fue con todo contra el tobillo del noruego Svensson y no había otra sanción posible que no fuera la expulsión. Nakajima no lo podía creer, y solo pudo atinar a reírse mientras caminaba hacia los vestuarios. En la tribuna, las cámaras se quedaban con la reacción de la familia del japonés.

Todos estaban boquiabiertos, ya que no podían creer lo ocurrido. Casi inmediatamente, la madre de Nakajima se llevó un pañuelo a la cara y rompió en llanto. La familia tuvo que recorrer más de 9 mil kilómetros para ver a Nakajima debutar con la camiseta de su nuevo club. Pero la aventura de la familia en tierras turcas se apagó en apenas 15 segundos.

image.png

Al final, con la salida de Nakajima de la cancha, se terminó de destrabar el partido, y el Adana Demirspor estiró la ventaja para sellar el 3 a 0 definitivo, que hundió más al Antalyaspor en la tabla de posiciones.