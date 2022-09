Las nuevas pistas que confirmarían el romance entre Morena Beltrán y un futbolista

Morena Beltrán Tomás Mantía diciembre 2021.jpg Morena Beltrán junto a Tomás Mantía en el Gigante de Arroyito allá por diciembre de 2021.

Incluso, la periodista suele comentar con cierta familiaridad los posteos de Mantía, que por supuesto él responde en el mismo tono. Así puede verse en la última publicación del futbolista, donde Morena Beltrán lo piropeó "Ninguno con ese porrrte", al tiempo que Tomás le respondió con un emoji de un animalito con corazones en los ojos.

Morena Beltrán comenta posteo de Mantía 1.jpg Otro dato que confirma el romance entre la periodista deportiva y el futbolista es el constante ida y vuelta entre ellos en las redes sociales.

Y si bien intentan mantener un perfil más bien bajo, de hecho ella -que es quien tiene la mayor exposición pública- no tiene fotos publicadas con él en su feed de Instagram, en el de él puede verse una postal juntos del mes de abril pasado en la que se limitó a acompañar con un emoji de un corazón blanco. ¡Que viva el amor!

Tomás Mantía y Morena Beltrán Instagram abril 2022.jpg En abril de este año, Tomás Mantía compartió una postal junto a Morena Beltrán junto a un corazón, dejando clara la relación entre ellos.

Martín Bossi enfrentó los rumores de romance con Morena Beltrán

El verano pasado se dijo que la reconocida periodista Morena Beltrán y el excéntrico humorista Martín Bossi habrían iniciado un romance, según lo que contaron en Intrusos. De acuerdo a lo informado en el ciclo de espectáculos, ambos habrían tenido encuentros demasiados frecuentes en el último tiempo.

Hasta se informó que una persona allegada que los vio, aseguró que fue amor a primera vista. Si bien juntos no aparecieron públicamente en ningún lado, se dijo además que ella terminó su última relación en octubre y se conocieron en diciembre en un evento de fin de año.

Beltrán Bossi.jpg Martín Bossi negó categóricamente haber tenido algún romance con Morena Beltrán.

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Martín Bossi se mostró sorprendido ante esta noticia y desmintió categóricamente tener una relación con Morena Beltrán. "No estaba enterado de lo que se dijo en Intrusos, me entero porque vos Juan Pablo Godino de PrimiciasYa.com me consultas sobre esto. Yo estoy en Mar del Plata haciendo temporada y estaba jugando al tenis cuando llega tu mensaje. No sabía nada", comenzó diciendo el actor, sorprendido por la noticia.

Y agregó: "Durante 20 años de profesión yo he negado muchas veces cuestiones que tienen que ver con el corazón y cosas que eran verdad en algún momento, sobre todo para cuidar a la otra parte. He tenido noviazgos con mujeres que no eran del medio y me pedían que las cuide, o mujeres que eran del medio y por ahí no querían que se sepa".