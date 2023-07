Joan Laporta habló sobre la fallida vuelta de Messi a Barcelona: "Estaba todo acordado hasta que llamó el padre y..."

image.png

En una entrevista con el canal Jijantes F en Twitch, Laporta explicó: “Había posibilidades, habíamos quedado en que se diera así; el jugador quería y el padre también. Los ritmos son distintos, porque no nos iba a pasar lo que nos pasó antes, que no teníamos fair play, y cuando tuvimos fair play avisamos. Estaba todo el contrato previsto, todo acordado y nos encontramos con que Jorge me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo: ‘Mirá, Leo ha pasado unas temporadas muy duras en París, ha estado muy presionado y nos hemos decidido por Inter Miami porque ahí tendrá menos presión’. A pesar de que estaba ilusionado con volver al Barça, pasar otro año así no era lo que le convenía. Es absolutamente respetable”.