Lio Messi reveló los problemas que tuvo tras los festejos de ganar la Copa del Mundo

“Fue una locura ese festejo porque, si bien me imaginaba lo que podía llegar a ser el país con lo que habíamos hecho, superó por mucho mis expectativas”, contó Lio Messi en una entrevista.

“Fue una locura de verdad, un disfrute bárbaro. Cuando salimos a pasear con el colectivo, me habría gustado que fuera más largo el recorrido pero era imposible. La foto de arriba del Obelisco, con la cantidad de gente, es histórica y va a quedar para toda la vida. Sobre todo, pude tener la suerte de que mis hijos lo vean, lo disfruten y lo entiendan... Fue extraordinario”.

“Yo terminé bastante bien, no me saqué la remera y estaba todo colorado, pero no sentía nada. Después de eso estuve dos o tres días caído, medio mal, pero no sentíamos nada en el momento; era felicidad pura”, cerró la Pulga.

Lionel Messi confesó cuándo se irá de la Selección Argentina: "Seguramente será..."

En el marco de una semana clave para su carrera, Lionel Messi arribó a Estados Unidos para ser presentado en el Inter Miami, y realizó importantes declaraciones sobre su cómo seguirá su carrera con la Selección nacional, su legado y la emoción por la hinchada argentina.

A casi siete meses de su consagración en la Copa del mundo en Qatar, el campeón del mundo dio una entrevista para la TV Pública, una de las más esperadas, y confesó: "La selección para mi es lo máximo y eso lo demostré a lo largo de mi carrera, aunque sufrí yo y mi familia cuando estaba en mi mejor momento en Barcelona y acá no se nos daba".

"Pero siempre quise seguir adelante y hoy por fin, puedo disfrutar", le dijo a Sofi Martínez en el ciclo de reportajes "Llave a la eternidad", que reúne la palabra de todos los campeones.

"Pasé momentos muy complicados por esas finales perdidas en Copa América y el Mundial de Brasil, pero también sé que los chicos de la Selección se pelearon por mí para defenderme y por eso estoy muy contento también con este Mundial por ellos", remarcó en una charla que fue grabada hace un mes en Beijing, donde Argentina disputó un partido amistoso con Australia.

Inevitable fue para Lio recordar "los murmullos de la gente y las críticas. Pero cuando llegaba a Barcelona en aquel momento me olvidaba un poco de eso, porque nos decían barbaridades, eran verdaderas faltas de respeto".

"Pero si no hubiésemos salido campeones del mundo seguramente ahora no estaría todavía en la Selección, aunque después de eso tenía que quedarme a disfrutar de esto. Porque si no ganábamos el título hubiesen existido muchas críticas, aunque quizá menos que antes, pero ya no habría tenido fuerzas para seguir", confesó.