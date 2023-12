Juan Sebastián Verón criticó al fútbol argentino y desde AFA no dudaron en responder

image.png

"Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. Y estas idas y vueltas, y contratiempos, no podemos estar esperando una semana antes de jugar una final y no sabés el horario o dónde vas a jugar. Ese tipo de cosas habla de lo que vos también mostras para afuera", expresó Verón en una entrevista con TyC Sports.