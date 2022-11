En ese sentido, reiteró que "es rara la situación" considerando que hasta hace un año era parte del conjunto nacional. "Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA", declaró.

Por otra parte, el exfutbolista aseguró que se lleva "muy bien con todos" y que los jugadores de la Scaloneta "no tienen la culpa" de esta situación. "Mañana juegan. No voy a ir a molestar. Voy a esperar a que termine todo. Quería ir antes, a desearles suerte. Es rara la situación. Somos Argentina y hay muchas cosas que tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo. La cosa es medio rara, extraña", lanzó.

"Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Capaz hay gente que no le gusta que le diga las cosas malas. La cosa es media rara", agregó el exdelantero del Manchester City, y añadió: "Te da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Mandé un mensaje bien. Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara".

Por último, reveló que fue invitado para visitar a la selección española, pero que rechazó la propuesta porque quería ver primero a la delegación Argentina. "Mirá si voy a España y todavía no fui a ver a mis compañeros", dijo y sentenció: "Estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo, de la AFA".

Fixture de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Fecha 1:

Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre a las 07 | Estadio Lusail.

Fecha 2:

Argentina vs. México | Sábado 26 de noviembre a las 16 | Estadio Lusail.

Fecha 3: