Messi eligió el tema "Argentina", de Trueno y Nathy Peluso, para enmarcar un video que refleja algunos de sus mejores momentos con la camiseta albiceleste.

mssiposteo.jpg

El video que Messi posteó en la previa del debut en Qatar 2022

Embed

El mensaje del PSG a Lionel Messi a un día del debut de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

Falta menos de un día para el debut de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita y, en la previa de dicho partido, el PSG le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi a través de sus redes sociales.

"¡A menos de 24 hs. de tu debut en #Qatar2022, Leo! ¡Te acompañamos y apoyamos a la distancia!", comentaron desde el Paris Saint Germain en su cuenta de Twitter en español.

Este martes, desde las 7 hora argentina, el astro argentino será titular en el duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo C. Además, Messi disputará, de esta forma, su quinta Copa del Mundo, ya que, a la edición 2022, se le sumarán las participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

image.png

Mundial Qatar 2022: habló Lionel Messi en la previa del partido contra Arabia Saudita

Lionel Messi, figura y referente de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa desde Qatar antes del debut de la Scaloneta mañana a las 7 contra Arabia Saudita.

"Estoy muy bien, se dijeron muchas cosas, no entrené por precaución pero llego en un gran momento. No hubo nada raro. No hice nada especial, me cuidé y trabajé como siempre".

"Prácticamente, no tuvimos tiempo de prepararnos, pero sabíamos que iba a ser así, estamos preparados y llegamos bien. Siempre es especial un Mundial, la atmósfera que se vive. Es mi último Mundial y mi última oportunidad".

"Contra Arabia esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo con este grupo, venimos creciendo partido a partido. Será un partido difícil, hay muchos jugadores que jugarán su primera Copa del Mundo y estarán nerviosos los primeros 5 minutos. Buscaremos el partido desde el principio".