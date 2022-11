Este martes, desde las 7 hora argentina, el astro argentino será titular en el duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo C. Además, Messi disputará, de esta forma, su quinta Copa del Mundo, ya que, a la edición 2022, se le sumarán las participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Con Messi de arranque, el posible equipo de la Selección Argentina para enfrentar a Arabia Saudita

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Mundial Qatar 2022: habló Lionel Messi en la previa del partido contra Arabia Saudita

Lionel Messi, figura y referente de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa desde Qatar antes del debut de la Scaloneta mañana a las 7 contra Arabia Saudita.

"Estoy muy bien, se dijeron muchas cosas, no entrené por precaución pero llego en un gran momento. No hubo nada raro. No hice nada especial, me cuidé y trabajé como siempre".

"Prácticamente, no tuvimos tiempo de prepararnos, pero sabíamos que iba a ser así, estamos preparados y llegamos bien. Siempre es especial un Mundial, la atmósfera que se vive. Es mi último Mundial y mi última oportunidad".

"Contra Arabia esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo con este grupo, venimos creciendo partido a partido. Será un partido difícil, hay muchos jugadores que jugarán su primera Copa del Mundo y estarán nerviosos los primeros 5 minutos. Buscaremos el partido desde el principio".