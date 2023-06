La conmovedora historia de Alejandro Garnacho y el sueño de jugar con Lionel Messi

Y sumó: “Yo estoy acá, el técnico confía en mí. Quiero ser parte de la Copa América, de la clasificatoria al Mundial. Quiero estar”.

Pese a que por lesión no pudo estar en la convocatoria de marzo para la fiesta de los campeones del Mundo en la Argentina, Garnacho comentó que los argentinos le expresan cariño por las redes sociales y le agradecen la decisión de elegir al país por sobre España.

Garnacho, un español con raíces argentinas

Nacido en España pero con raíces argentinas por su mamá, Patricia, contó que "mi mamá y toda su familia es argentina y por circunstancias de la vida ella se fue a vivir a España y conoció a mi papá".

Luego, se refirió al apoyo de la gente: “Yo por lo que leo, las redes, sé que la gente me quiere y me aprecia. Otros capaz no. Pero por la decisión de jugar por Argentina muchos me quieren y quiero devolverle ese cariño en la cancha”.

Sobre la charla con Scaloni, de cara a los encuentros, reveló que el DT “me preguntó si estaba nervioso, le dije que no. Me dijo que sea yo mismo y que me va a dar la oportunidad. Me gustaría decirles gracias a todos a los que me apoyan y los que me siguen. Yo soy uno más acá y vamos a intentar darle más alegrías. Hacer mi historia acá, vamos para adelante”, dijo.

El encuentro con Lionel Messi, un sueño cumplido

“Los compañeros bastante bien conmigo, muy metidos apoyándome. Con Messi no hablé mucho. Pasé de verlo en la tele toda mi vida y ahora tenerlo acá, no es real. El técnico me dijo que juegue lo que yo sé y ojalá me dé la oportunidad. La gente ya me vio y sabe que mi primera posición es extremo izquierdo. Pero también por derecha o donde el técnico me requiera”, deslizó.

Compañero de Lisandro Martínez en Manchester y ahora en la Selección confesó que "es como mi papá, me ayuda mucho. Es una persona de diez y me habla de la Selección. Me ayuda bastante”.