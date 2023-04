La curiosa comparación de Ricardo Zielinski al hablar de qué tipo de equipo quiere para Independiente

Embed

Siguiendo con la idea de la línea de juego que pretende darle a Independiente, Zielinski afirmó: "No tiene sentido que uno vaya con una idea si no tienen los intérpretes. Lo que pasa que en la Argentina hay temas que todavía se siguen discutiendo y en el mundo ya no se discuten. En el mundo, si Guardiola tiene que defender, defiende; si tiene que atacar, ataca".

"Siempre tratamos de trabajar en el orden, con mucha gente en ataque, y tratar de pasar la línea de la pelota en la medida en que todo el mundo tiene un compromiso cuando la tenemos y cuando no", agregó.

boca-independiente-2jpeg (1).jpg Independiente lleva 10 fechas sin ganar y necesita una victoria para salir de los últimos puestos (Foto: archivo).

Por otro lado, fue terminante al responder por qué decidió asumir a 48 horas del clásico de Avellaneda. "Es lo que se debe hacer. Uno no tiene que elegir el momento. Hay que ir y estar a la altura de la institución y ponerse la situación al hombro. Si esperamos que este partido pase, que el otro pase y así, me parece que no estamos viendo la realidad", aseguró.

En otro orden, el Ruso aseguró que Independiente cuenta con buenos futbolistas y dejó en claro a qué apuntará: "Me parece que lo podemos mejorar. A mi criterio, tiene un muy buen plantel. Por supuesto que no está a la altura de Boca y River, pero me creo que podemos pelear por entrar en una copa internacional".