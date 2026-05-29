La llamativa explicación de "Pequeño J" sobre la prenda clave que podría complicarlo

La importancia del pantalón radica en que “Pequeño J” habría utilizado una prenda idéntica durante una reunión con otros imputados realizada en Quilmes apenas un día antes de los asesinatos.

Durante la ampliación de su indagatoria, realizada por videoconferencia, Valverde afirmó que las manchas encontradas corresponden a vino tinto derramado accidentalmente durante la celebración de su cumpleaños número 20.

Según sostuvo, el episodio ocurrió ocho días antes del triple crimen y no tendría ninguna relación con los homicidios que conmocionaron al conurbano bonaerense. Sin embargo, la situación podría cambiar drásticamente si las pericias determinan que los rastros corresponden a sangre humana y, especialmente, si coinciden con el ADN de alguna de las tres víctimas.

Prueba El jogging de "Pequeño J" con las manchas en cuestión. (Foto: PFA)

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que los estudios científicos sobre las manchas aún no fueron incorporados al expediente, por lo que el resultado sigue siendo una de las mayores incógnitas de la investigación.

Una nueva estrategia para despegarse de los asesinatos

La última declaración de “Pequeño J” también evidenció un cambio en su estrategia defensiva. Mientras en las primeras etapas de la causa aparecía mencionado como uno de los presuntos organizadores de la estructura criminal, ahora intenta presentarse como un integrante de bajo rango dentro de la organización investigada.

Según su relato, era apenas un colaborador que vivía en una humilde habitación de la villa Zavaleta y respondía órdenes de otros acusados con mayor peso dentro de la banda. En ese contexto, apuntó especialmente contra Miguel Ángel Villanueva, uno de los principales imputados del expediente, a quien ubicó en el centro de la trama criminal.

TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ

El testimonio que lo complicó

La situación judicial de Valverde se agravó tras las declaraciones de Celeste González Guerrero, pareja de Villanueva, quien aportó información que comprometió tanto a “Pequeño J” como a Matías Ozorio, el hombre con el que intentó escapar hacia Bolivia.

La defensa del joven peruano cuestionó fuertemente ese testimonio y sostiene que contiene contradicciones y afirmaciones difíciles de comprobar. No obstante, los investigadores continúan analizando cada una de las pruebas reunidas para reconstruir qué ocurrió en la vivienda de Villa Vatteone donde fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes.

Triple crimen en La Matanza Los víctimas: Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. (Foto: archivo)

Qué dijo sobre el triple crimen

Durante su exposición ante la Justicia, Valverde insistió en que desconocía cualquier plan para asesinar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

También reconoció haber estado en la casa donde ocurrieron los hechos, aunque aseguró que no se encontraba allí cuando se produjeron los homicidios.

Sus declaraciones buscan desvincularlo de la planificación y ejecución del ataque, pero los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar cuál fue su verdadero rol en uno de los casos narco más estremecedores de los últimos años.