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La llamativa explicación de "Pequeño J" sobre la prenda clave que podría complicarlo

El joven peruano, señalado como uno de los principales acusados por el triple crimen, intentó aclarar las manchas halladas en un pantalón secuestrado durante su detención.

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La llamativa explicación de Pequeño J sobre la prenda clave que podría complicarlo.  (Foto: archivo)

La llamativa explicación de "Pequeño J" sobre la prenda clave que podría complicarlo.  (Foto: archivo)

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J", volvió a declarar ante la Justicia y aportó una explicación que podría resultar decisiva en la investigación por el brutal triple crimen narco de Florencio Varela. El joven peruano, señalado como uno de los principales acusados por los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, aseguró que las manchas halladas en un pantalón secuestrado durante su detención no son de sangre, sino de vino derramado durante una fiesta de cumpleaños.

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La declaración se produjo mientras permanece alojado bajo un estricto régimen de seguridad en el penal de Marcos Paz, donde cumple un aislamiento similar al que se aplica a jefes narcos y detenidos considerados de alto riesgo.

Uno de los elementos que más interés despierta entre los investigadores es un jogging blanco encontrado durante un allanamiento realizado en la vivienda de una joven en Isidro Casanova, donde Valverde se ocultaba tras permanecer prófugo.

Según el acta judicial, la prenda presentaba tres manchas sospechosas en la zona de la entrepierna. Para los investigadores, el resultado de las pericias sobre esos rastros podría convertirse en una pieza clave para definir el futuro procesal del acusado.

La importancia del pantalón radica en que “Pequeño J” habría utilizado una prenda idéntica durante una reunión con otros imputados realizada en Quilmes apenas un día antes de los asesinatos.

Durante la ampliación de su indagatoria, realizada por videoconferencia, Valverde afirmó que las manchas encontradas corresponden a vino tinto derramado accidentalmente durante la celebración de su cumpleaños número 20.

Según sostuvo, el episodio ocurrió ocho días antes del triple crimen y no tendría ninguna relación con los homicidios que conmocionaron al conurbano bonaerense. Sin embargo, la situación podría cambiar drásticamente si las pericias determinan que los rastros corresponden a sangre humana y, especialmente, si coinciden con el ADN de alguna de las tres víctimas.

Prueba
El jogging de

El jogging de "Pequeño J" con las manchas en cuestión. (Foto: PFA)

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que los estudios científicos sobre las manchas aún no fueron incorporados al expediente, por lo que el resultado sigue siendo una de las mayores incógnitas de la investigación.

Una nueva estrategia para despegarse de los asesinatos

La última declaración de “Pequeño J” también evidenció un cambio en su estrategia defensiva. Mientras en las primeras etapas de la causa aparecía mencionado como uno de los presuntos organizadores de la estructura criminal, ahora intenta presentarse como un integrante de bajo rango dentro de la organización investigada.

Según su relato, era apenas un colaborador que vivía en una humilde habitación de la villa Zavaleta y respondía órdenes de otros acusados con mayor peso dentro de la banda. En ese contexto, apuntó especialmente contra Miguel Ángel Villanueva, uno de los principales imputados del expediente, a quien ubicó en el centro de la trama criminal.

TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ
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El testimonio que lo complicó

La situación judicial de Valverde se agravó tras las declaraciones de Celeste González Guerrero, pareja de Villanueva, quien aportó información que comprometió tanto a “Pequeño J” como a Matías Ozorio, el hombre con el que intentó escapar hacia Bolivia.

La defensa del joven peruano cuestionó fuertemente ese testimonio y sostiene que contiene contradicciones y afirmaciones difíciles de comprobar. No obstante, los investigadores continúan analizando cada una de las pruebas reunidas para reconstruir qué ocurrió en la vivienda de Villa Vatteone donde fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes.

Triple crimen en La Matanza
Los víctimas: Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. (Foto: archivo)

Los víctimas: Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. (Foto: archivo)

Qué dijo sobre el triple crimen

Durante su exposición ante la Justicia, Valverde insistió en que desconocía cualquier plan para asesinar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

También reconoció haber estado en la casa donde ocurrieron los hechos, aunque aseguró que no se encontraba allí cuando se produjeron los homicidios.

Sus declaraciones buscan desvincularlo de la planificación y ejecución del ataque, pero los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar cuál fue su verdadero rol en uno de los casos narco más estremecedores de los últimos años.

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