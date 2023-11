La dura confesión de Ángel Di María: el motivo por el que pensó que no jugaba la final del Mundial de Qatar 2022

"En la previa, Scaloni no me había dicho nada, solamente me preguntaba todos los días cómo me sentía. Yo dos días antes (de la final) le había dicho que estaba bien; el día anterior me volvió a consultar y le respondí lo mismo, pero no dijo nada más", recordó el futbolista, que disputó la final en lugar de Leandro Paredes y convirtió uno de los tantos de la Selección Argentina.

En relación a la estrategia de Scaloni en la final en el Estadio Lusail, Di María detalló: "Me dijo que por ese sector iba a divertirme. Que había un defensor en esa zona que era más central que lateral y que podíamos hacer una gran diferencia por ahí. Y la verdad que le salió perfecto. Todo lo que había planeado y dijo en la charla previa se terminó dando en el partido".

Di María conquistó todos los títulos posibles con la Selección Argentina, incluyendo el Mundial Sub-20 de 2007 en Canadá, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, ha anotado cuatro goles en las cinco definiciones.

VIDEO | El gol de Ángel Di María a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022