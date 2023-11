El consejo de la esposa de Ángel Di María a Oriana Sabatini, en medio de rumores de infidelidad de Dybala

Este viernes en Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich reveló que hay un vínculo entre las mujeres que expusieron los detalles de esa fiesta y el casting de Gran Hermano. “Hay un factor que tendría que ver con esta supuesta filtración de una fiesta que tiene que ver con Gran Hermano”, afirmó.

Por su parte, Paula Varela se comunicó con Jorgelina Cardoso, la mujer de Ángel Di María. La botinera aclaró que el tema la tiene sin cuidado, pero que ella aconsejó a otras parejas de los jugadores de la Selección.

"Con Ángel nos estamos cagando de risa de todo esto. Somos una familia preciosa y con una base muy sólida. Claramente no creo nada de todo esto si no Fideo estaría colgado de las bolas del monumento”, le dijo Cardoso a la panelista.

La botinera también le confesó que suele ser confidente de otras mujeres de las figuras del equipo. "Ella dice: 'Yo ya estoy curtida', pero lo que me explica es quien suele hablar con las jóvenes, con las nuevas, como es el caso de Oriana Sabatini, porque no están acostumbradas esto", finalizó.

La reveladora declaración de la mujer de Leandro Paredes sobre la fiesta de la Selección: "Sé lo que hace y..."

Los jugadores de la Selección están envueltos en un escándalo. Según trascendió habrían participado de una fiesta con modelos en Pilar luego del partido de Argentina contra Uruguay.

El pasado jueves en Socios del espectáculo (El Trece), Mariana Brey contó que habló con Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes. La botinera le confirmó que la fiesta ocurrió, pero defendió de forma contundente al futbolista.

“Yo tengo muy buena relación con ella, por eso me contestó. Me dijo que tiene el celular explotado de mensajes. Está muy triste, no lo está pasando bien, porque es incómodo todo esto”, expresó la panelista antes de leer la respuesta de Camila.

“Te contesto porque tengo buena onda con vos, pero la verdad es que me parece muy bizarro. Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar. Yo confío en mi marido. Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer”, le dijo la botinera.

“Esta gente solo quiere arruinar familias, arruinar la imagen de gente que, aparentemente, les sirve a ellas para subir un escalón a la fama. Yo no me voy a enganchar. No tengo más para decir. Soy una mina tranquila y no voy a armar quilombo. No me meto, cuido a mi familia y si tengo que salir a defender a Leandro, lo voy a hacer. Insisto, lo que está pasando es muy bizarro”, completó.

Finalmente, Mariana Brey advirtió que Camila está dispuesta a ir hasta fondo para defender a su pareja. “Evidentemente ella habló de esto con él. Pone las manos en el fuego”, sentenció.