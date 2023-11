Se conoció el motivo por el que Lionel Messi dejó de seguir a Lali Espósito en Instagram

Al parecer al futbolista no le habría agradado pertenecer a este grupo, ya que Lali compartiría algunas fotos subidas de tono.

“Leo, te juro que no soy así todo el rato, por favor no me dejes de seguir”, había dicho Lali en una entrevista en referencia al contenido que publica en Mejores amigos.

Las fotos del festejo de cumpleaños de Lali Espósito y su profunda reflexión: "Aprendiendo a..."

Lali Espósito llegó a la Argentina hace unas horas y en un día especial ya que el 10 de octubre cumplió 32 años y recibió el saludo virtual de todos sus fanáticos.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz y cantante compartió fotos de su festejo íntimo rodeada de muchas flores, su madre María José Riera, su amado gatito Villano y compartió una profunda reflexión sobre su presente.

"Quiero agradecer todo el amor que estoy recibiendo hoy y todos los días. Desde muy muy muy niña que siento el cariño y la empatía de muchos conmigo y con lo que hago!", comenzó su posteo Lali Espósito.

Y remarcó: "Me siento poderosa y enérgica pero también aprendiendo a ser vulnerable y a ir más hacia adentro... Así son los treintis no?".

"Estoy rodeada de amor sincero Amor del bueno! Gracias", continuó la artista a corazón abierto.

"Les dejo estas fotitos mías, de mi hijo gatito Villano y de la más importante de todas que es mi mamita que me dio la life! Besos y amor para todxs!", cerró a pura emoción.

