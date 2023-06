La llamativa explicación de Lionel Messi sobre la posibilidad de ir al próximo Mundial: "Es algo..."

"Al Mundial lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección. Hoy, siendo campeón del mundo, no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo", continuó.

A días de cumplir 36 años, Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina campeona del Mundial de Qatar 2022, manifestó en la televisión china que no dirá presente en la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, este lunes, después del amistoso ante Australia, la Pulga explicó su frase.

"Lo que dije del Mundial es algo normal. Por edad y por el tiempo es difícil que se dé. Disfruto el momento, el día a día, el estar acá. Ahora vienen partidos de Eliminatorias, después la Copa América. Es ir muy lejos pensar en el Mundial. Hay que disfrutar de lo conseguido y de cada momento que nos toque vivir", aseguró sobre su presencia en 2026.

"Busco disfrutar del día a día, que el último año me costó bastante, no estaba como me hubiese gustado. Y pensar en lo que se viene. Empieza un ciclo nuevo, se vienen partidos de Eliminatorias dentro de poquito, no nos podemos quedar en lo que conseguimos. Hay que pensar en lo que viene y disfrutar cuando nos toca reencontrarnos", agregó.

Luego de este amistoso, Lionel Messi no dirá presente en el segundo partido de la fecha FIFA de la Selección Argentina, que será el lunes ante Indonesia. El entrenador Lionel Scaloni le dio descanso a Leo, como también a Ángel Di María y a Nicolás Otamendi. "Ahora tengo ganas de irme de vacaciones, y ya arrancaremos otra vez", expresó el capitán.