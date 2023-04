La llamativa reacción de la familia de Martín Demichelis cuando River lo llamó para dirigir

image.png

En una entrevista con Saca del medio, por Radio Continental, el entrenador declaró: "Cuando River decidió que yo sea el entrenador, nunca lo dudé. Cuando Gallardo se fue y yo estaba dentro de los que se barajaban en los medios públicos, mi mujer me decía 'no te vas a meter en ese quilombo'. Me decía que estaba loco. Pero le dije que me acompañara a esa locura monumental".