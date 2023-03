La particular definición del técnico de Panamá sobre el equipo que enfrentará a la Selección Argentina

Embed

“No son juveniles. Solo dos de ellos tienen 21 años, el resto son jugadores de experiencia”, afirmó el entrenador, quien aclaró por qué Panamá llega con un equipo disminuido.

“No es el equipo habitual de Panamá porque el 28 jugamos la Nations League con Costa Rica. El partido no es prioridad, pero los jugadores que no pudieron viajar querían jugar contra el campeón del mundo”, agregó Dely Valdés, que afirmó que el choque con los de Lionel Scaloni "es un partido exigente y no podemos correr el riesgo que se lesione un jugador".

"¿Si tengo miedo de que nos goleen? No tengo miedo. Pero sabemos que es el campeón del mundo, que vamos a jugar en el estadio más grande de Sudamérica y que la gente no pudo celebrar el título en su momento", señaló.