La preocupante frase del papá de Leo Messi tras reunirse con el presidente del Barcelona

image.png

Qué dijo el papá de Messi sobre la posible vuelta al Barcelona

“Molesta que se hable mal de Leo. Sufre y no es que no quiera venir, pero anímicamente está mal, no sabe qué hacer, está aburrido de la situación, siente un poco de prisión después de dos años difíciles en París, especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en un hotel y de eso le costó recuperarse”, dijo entre otras cosas.

“La negociación con el Barcelona está difícil. Ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Messi, no creo que se dé, está bastante complicado”, detalló sobre el posible regreso al club catalán.

Y añadió que "ahora mismo depende de un montón de cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será, siempre ha estado muy cómodo aquí, estamos pendientes de muchas cosas, no de lo económico, él jugaría gratis”.

Sobe cómo toma el jugador las repercusiones de su salida del PSG, declaró que “está un poco cansado de todo lo que se dice. Ahora no vendrá él para aquí, se va a China con la Selección y por ahora no vendrá”.

“La relación con Laporta es muy buena. Si no viene a Barcelona se despedirá con algo grande, pero vaya bien o mal, habrá un comunicado entre hoy y mañana para anunciar su decisión”, cerró Jorge Messi.

image.png

Qué falta para que se concrete el regreso de Leo Messi al Barcelona

El regreso de Messi depende de varios factores, pero el principal es que el Barcelona reciba la aprobación por parte de La Liga de su plan de viabilidad financiera.

Si bien la prensa española sostiene que el aval de es inminente, la aprobación aún no llegó y depende de dicho órgano de control económico.

Una vez que se apruebe, la institución estará en condiciones de elevar una propuesta para incorporar al rosarino, y no sólo el de Lío, también podrá extender algunos contratos e inscribir otros ya firmados pero aún no registrados.