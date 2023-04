La vida de Fernando Redondo, el impensado DT que quiere Riquelme: pasado y presente de un crack silencioso

image.png La vida de Fernando Redondo, el impensado DT que Riquelme: pasado y presente de un crack silencioso

De Argentinos saltó directamente a España para jugar en el Tenerife y de allí al Real Madrid, donde fue figura en el equipo que salió campeón de la UEFA Champions League 1998 y 2000, mientras que en 2003 también la ganó con el Milan, su último equipo como futbolista profesional.

En 1992, Fernando Redondo se casó con Natalia Solari, hija de Jorge “Indio” Solari, uno de sus entrenadores en el Tenerife, prima hermana del exfutbolista Santiago Solari. Luego de su retiro como futbolista, permaneció un tiempo en España hasta que en 2007 regresó a la Argentina, donde vive con su mujer y sus tres hijos, Fernando, Luciana y Federico. Este último también es jugador profesional y se desempeña en Argentinos Juniors.

En 2017 hizo el curso de entrenador en La Ciudad de Las Rozas, España, y es, además, embajador de la Liga Española de Fútbol en Argentina.

En octubre de 2016, el hoy vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme dijo en el programa Doble 5 de TyC Sports: “Me hubiese gustado jugar con Fernando Redondo”.

En 2012, el exfutbolista declaró en el sitio El último 10: “Soy un admirador de Riquelme, realmente. Los que tuvimos la suerte de jugar y disfrutar de este deporte, necesitamos de jugadores como él. Yo siempre disfruté de su juego y espero que no se retire nunca, ese es mi deseo como amante del fútbol. La verdad es que es un jugador con una clase excelente. No es solamente eso, sino también su personalidad, es un jugador que maneja los partidos, que maneja los tiempos, que hace goles y define los partidos cuando más se necesita. Tiene ese pase gol tan difícil, pareciera que tiene más de dos ojos. No hay jugadores como él, tenemos la gran suerte de que sea argentino y disfrutarlo. Principalmente eso, soy un gran admirador”.

Tras su retiro en Europa se dedicó a pasar tiempo con su familia. "Eso me llevó una década y me sirvió también para despegarme de mi carrera de futbolista y verlo desde otra óptica. Miré mucho fútbol en estos años, eso sí, porque nunca dejó de ser mi pasión. Me divertí jugando con los veteranos del Madrid y de Argentinos, y aplacé bastante el tema de hacer el curso de entrenador, hasta que lo hice en 2017. En ese lapso me ofrecieron distintos cargos, pero entiendo que la única manera de volver al fútbol profesional es siendo entrenador". Es que se formó para tal tarea en España y actualmente se imagina estando al frente de un equipo: "No importa el lugar, importa el proyecto”.