Lionel Messi no entrenó en Inter Miami y Martino fue cauto sobre la situación

Al profundizar en el tema, el entrenador argentino explicó que no volvió a hablar con Messi desde el partido con Toronto y que le parecía "prudente" que el capitán cuide su físico y "sepa cuándo parar".

"No he vuelvo a hablar con Leo desde el partido. Ayer tuvimos día libre y hoy no lo he visto. Me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido, de saber cuándo parar, cuándo decir basta y tomar recaudos. Me parece muy prudente que a esta altura de su carrera él lo ejercite más que nunca. Queremos ver mucho más tiempo a Leo en las canchas y en ese sentido tengo que ayudarlo. A mi me viene bien que él tome conciencia que hay momentos en los que hay que parar, como lo dijo ante Ecuador", afirmó el Tata.

Qué molestia física padece Lionel Messi

A pesar de la precaución de Gerardo Martino, es importante destacar que Lionel Messi no está sufriendo una lesión grave, sino una molestia en la zona de una cicatriz en el posterior de su pierna derecha. Esta molestia es el resultado de una lesión antigua y causó malestar recientemente debido a la carga de partidos que ha enfrentado en el último mes.

Los exámenes médicos confirmaron esta molestia y es la razón por la cual Messi no estará disponible para el partido del domingo contra Orlando City. Sin embargo, esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que el próximo miércoles, a las 21:30 horas, el Inter Miami jugará la final de la US Open Cup contra el Houston Dynamo, y se espera que Messi esté presente en ese partido.