Lionel Messi se hizo estudios tras la molestia y se confirmó su diagnóstico

Finalmente, se confirmó que la Pulga no sufrió una lesión, lo que aumenta las esperanzas de que pueda estar en el partido contra Houston Dynamo la próxima semana y, posiblemente, pueda estar disponible para la Selección Argentina en los enfrentamientos contra Paraguay y Perú.

En tanto, Gerardo 'Tata' Martino dio algo de tranquilidad ayer en la conferencia post-partido al referirse a la situación de la Pulga y de Jordi Alba, quien también fue reemplazado en la primera mitad. "Por lo que hablé con los dos, no se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Hay que ir día a día, ver el informe del médico y lo que nos van diciendo ellos. Obviamente, no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene", explicó.

El "palazo" de Lionel Messi al PSG: "Fui el único..."

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, no tiene buenos recuerdos de los dos años que pasó en París. Tan es así que, en una entrevista que le brindó a Migue Granados para Olga, reconoció que fue el único campeón del mundo que no recibió un homenaje en su club después de la consagración en el Mundial Qatar 2022.

"Se dio así, la verdad no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien ahí yo no estaba bien me tocó ser campeón del mundo estando ahí", dijo el astro rosarino cuando Migue Granados le preguntó si con el "diario del lunes" le hubiese gustado no pasar por la capital francesa. "Todo pasa por algo y si tenía que ser así...", declaró.

Luego, describió su experiencia al regresar a la ciudad después de derrotar a Francia en la final, especialmente al encontrarse con algunos de sus compañeros de equipo, incluido Kylian Mbappé, entre otros: "La verdad re bien con él y con todos, pero era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y 'culpa' nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez", explicó. Aunque también remarcó: "Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de los 25 jugadores, pero no pasa nada...".

Finalmente, se refirió a la pregunta común sobre "qué hay después de ser campeón del mundo", y el capitán de la Selección Argentina no dudó al responder: "Seguir disfrutando, a mi me encanta lo que hago, yo disfruto jugando... Obviamente ahora es de otra manera, por eso también la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa, se vive de otra manera".