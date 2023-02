Lionel Scaloni, finalista al Premio The Best: contra quienes compite

La ceremonia de premiación en la que se conocerá a los ganadores al The Best se desarrollará el próximo 27 de febrero en París, Francia.

Aún resta definir los finalistas para el The Best en la terna a mejor jugador. Los otros argentinos en carrera son Lionel Messi, Julián Álvarez, héroes de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. A su vez, también nominaron a la hinchada argentina al The Best a la Afición de la FIFA por Qatar 2022.

Dibu Martínez, finalista del premio The Best al mejor arquero: qué dijo la FIFA sobre su atajada en la final del Mundial

Emiliano 'Dibu' Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bounou fueron anunciados como los tres finalistas del premio The Best FIFA al mejor arquero del año. El galardón reconoce a los jugadores más destacados en el fútbol masculino desde agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022 y el ganador será revelado en una ceremonia que se realizará en París, el 27 de febrero próximo.

La lista inicial de candidatos era de cinco arqueros, pero, dada la decisión de un panel de expertos (entrenadores, capitanes de selecciones, periodistas e hinchas) encargados de la votación, los brasileños Alisson Becker y Ederson quedaron en el camino.

"Martínez fue una figura de inspiración y excelencia en Argentina durante su triunfal campaña en Qatar 2022", comienza diciendo el texto de la FIFA al hablar del Dibu, que a sus 30 años ganó, además, el premio a mejor arquero del Mundial.

En su texto, laFIFA, además, expresó: "Su reputación como especialista en penales se vio reforzada por las impresionantes atajadas en las victorias de Argentina sobre Países Bajos y Francia. Esa sorprendente final también vio a Martínez hacer una de las intervenciones de portero más importantes en la historia del fútbol".

Sobre la atajada del Dibu, el organismo más importante de fútbol, amplía: "Con el marcador cerrado en 3-3 y de cara al minuto 123, el delantero de Francia Randal Kolo Muani corrió hacia la portería y lanzó un tiro que parecía destinado al ángulo inferior de la red. Sin embargo, Martínez hizo una parada notable con su bota izquierda extendida, para asegurar que el partido fuera a los penales".

El Dibu en Argentina cosecha números increíbles: perdió solo 1 partido de 26, recibió solo 13 goles en contra y mantuvo su valla invicta en ¡17 oportunidades! Sin embargo, no la tendrá nada fácil. ¿El motivo? En frente tendrá a Thibaut Courtois, quien fue figura fundamental para que Real Madrid se coronara campeón de la Champions, convirtiéndose en la gran figura del equipo de Ancelotti en varias fases eliminatorias y, un poco más atrás en la consideración, se ubica Yassine Bounou, el popular "Bono", el marroquí que llevó a su Selección a las semifinales atajando penales y siendo figura contra rivales de la talla de España, Portugal, Croacia y Bélgica.