Lionel Messi habló por primera vez de lo que sintió en la atajada del final del Dibu Martínez ante Francia

Sobre lo que fue el despliegue del equipo esa tarde, el actual delantero de PSG sentenció: “Hicimos un partido bárbaro, no me acuerdo de otra Selección jugando así una final del mundo”.

“Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante. Lo vivo más tranquilo y ya habiendo pasado un tiempo, me emociona aún más. Veo muchos videos que van apareciendo, es increíble”, cerró el campeón del mundo.

Mirtha Legrand subastó la camiseta autografiada por Messi: cuántos millones se recaudó

Mirtha Legrand subastó la camiseta autografiada por Lionel Messi y logró recaudar más de 11 millones de pesos. La subasta se realizó durante la gala benéfica anual del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y la conductora de los almuerzos reveló que el dinero será donado a dicho centro de salud.

La diva reveló que consiguió la camiseta gracias a Celia, la madre del 10 de la selección.“Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, detalló Mirtha en diálogo con la prensa.

La conductora contó que la mamá de Leo Messi fue quien se comunicó con ella entonces se atrevió a pedirle una casaca para la gala. “Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”, explicó y agregó: “Hablé con Celia. Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba”.