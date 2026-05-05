ANSES paga más de $300.000: quiénes pueden cobrar este beneficio clave

ANSES_jubilados

Quiénes pueden acceder al beneficio

La ayuda está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa. También pueden acceder empleados eventuales, de temporada y del sector de la construcción, siempre que cumplan con los requisitos de aportes exigidos por ANSES.

En todos los casos, es necesario acreditar la situación de desempleo mediante la documentación correspondiente, como el telegrama de despido o la constancia que justifique la finalización del vínculo laboral.

Cuánto tiempo se puede cobrar

La duración del beneficio no es igual para todos los casos. Depende de la cantidad de años trabajados y de los aportes realizados durante la vida laboral del solicitante.

El esquema contempla un período que puede ir desde 2 hasta 12 meses, con la posibilidad de extenderse en situaciones particulares. Por ejemplo, las personas mayores de 45 años pueden acceder a meses adicionales, lo que amplía el alcance de la cobertura en una etapa donde la reinserción laboral suele ser más compleja.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras: a través de los canales digitales de ANSES o de forma presencial en una oficina, con turno previo.

Para iniciarlo, se debe contar con:

DNI

Documentación que acredite el despido o finalización laboral

Datos actualizados en el sistema

Una vez presentada la solicitud, ANSES evalúa el caso y, si se cumplen los requisitos, activa el pago mensual junto con los beneficios asociados.