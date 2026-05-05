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ANSES paga más de $300.000: quiénes pueden cobrar este beneficio clave

La ANSES mantiene vigente una ayuda económica que puede alcanzar los $363.000 mensuales para quienes perdieron su empleo. El monto se calcula según el salario previo e incluye beneficios adicionales como cobertura de salud y aportes jubilatorios.

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La ANSES mantiene vigente en mayo de 2026 una de las ayudas más importantes para quienes atraviesan la pérdida de empleo formal. Se trata de la Prestación por Desempleo, un ingreso mensual que puede superar los $300.000 y que funciona como respaldo económico mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.

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A diferencia de otras asistencias, este beneficio no tiene un monto fijo. El cálculo se realiza en base al 75% del mejor salario neto percibido durante los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, existen límites establecidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil: en mayo, el piso se ubica en $181.500 y el tope máximo alcanza los $363.000, posicionando a esta prestación entre las más altas del sistema.

Un respaldo económico con beneficios adicionales

La Prestación por Desempleo no solo implica un ingreso mensual. También incluye una serie de coberturas que resultan clave en un contexto de transición laboral. Entre ellas se destacan la continuidad de la obra social, el acceso a asignaciones familiares y el cómputo del período como aportes jubilatorios.

Esto significa que, mientras dura la asistencia, el beneficiario no pierde cobertura médica ni deja de sumar años para su futura jubilación, un aspecto central dentro del esquema de seguridad social.

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Quiénes pueden acceder al beneficio

La ayuda está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa. También pueden acceder empleados eventuales, de temporada y del sector de la construcción, siempre que cumplan con los requisitos de aportes exigidos por ANSES.

En todos los casos, es necesario acreditar la situación de desempleo mediante la documentación correspondiente, como el telegrama de despido o la constancia que justifique la finalización del vínculo laboral.

Cuánto tiempo se puede cobrar

La duración del beneficio no es igual para todos los casos. Depende de la cantidad de años trabajados y de los aportes realizados durante la vida laboral del solicitante.

El esquema contempla un período que puede ir desde 2 hasta 12 meses, con la posibilidad de extenderse en situaciones particulares. Por ejemplo, las personas mayores de 45 años pueden acceder a meses adicionales, lo que amplía el alcance de la cobertura en una etapa donde la reinserción laboral suele ser más compleja.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras: a través de los canales digitales de ANSES o de forma presencial en una oficina, con turno previo.

Para iniciarlo, se debe contar con:

  • DNI
  • Documentación que acredite el despido o finalización laboral
  • Datos actualizados en el sistema

Una vez presentada la solicitud, ANSES evalúa el caso y, si se cumplen los requisitos, activa el pago mensual junto con los beneficios asociados.

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