Lionel Scaloni habló en la previa al clásico de la Selección Argentina ante Brasil: "No voy a..."

A continuación, Lionel Scaloni habló sobre la sequía goleadora de Lautaro Martínez:"Hay que ver cuántos partidos pasaron, porque decir 'un año sin marcar en la selección' queda como que se jugaron 15. Hizo el gol de penal que fue importante (ante Países Bajos en cuartos de Qatar). Yo no soy muy fanático de la estadística, él en su club la mete seguido. Julián también la mete seguido y no es preocupante. Se lo ve bien, está bien. Es una estadística relativa. Es evidente que tiene gol y a mí no me preocupa. Lo complicado es decidirse por uno o por otro".

En relación a la derrota ante Uruguay en La Bombonera, el DT, expresó: "Siempre dijimos que no éramos imbatibles. Era evidente, más allá del resultado último. Hay que estar preparados para esto y para seguir compitiendo. A nadie le gusta perder y está clarísimo, nosotros somos los primeros que queremos recuperarnos. Hay veces que, incluso perdiendo, las formas son importantes. El equipo, más allá de que no hizo un buen partido, nunca dejó de buscar su partido, de seguir intentando empatar. Y se rescata eso. Creo que el equipo compitió y eso me deja tranquilo. Por delante tenemos un gran partido, un gran rival que será duro. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo: competir e intentar traernos los tres puntos. No hay otra".

Luego, el entrenador argentino habló sobre el motivo de los cambios: "Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento. Porque me han demostrado a lo largo de estos partidos un rendimiento muy parejo. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño a nosotros. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos".

"Analizamos por qué pasó la derrota, tenemos nuestra idea y lo importante es digerirla rápido. Tenemos la suerte de que se juega otro partido enseguida y eso es lo mejor. Lo duro sería vernos dentro de un tiempo y costaría mucho más, ahora tenemos revancha cerca y eso es lo más importante", expresó en relación al duelo ante Brasil.

En esa misma línea, Scaloni habló sobre las ausencias de Neymar y Vinicius en la Selección de Brasil para el partido ante Argentina: "Estas grandes selecciones tienen reemplazos, si mirás el equipo que dicen que va a jugar, son todos jugadores de primer nivel, jóvenes, rápidos, con trayectoria en equipos importante y seguramente su entrenador tendrá preparado algo por la falta de figuras. Es Brasil, sabemos todo lo que significa"..

"Es un partido muy particular el del jueves, contra un rival particular. Se toma nota y se apunta, pero difícilmente haya un equipo que nos juegue de esa manera. Se anota porque puede pasar, esa es la lectura que hacemos, y reconocer como lo reconocimos el jueves. A pesar de que el equipo no hizo un buen partido, no dejó de creer, siguió inentándolo y eso es lo que te deja tranquilo", continuó.