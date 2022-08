¡Locura! En Manchester City le hicieron una canción a Julián Álvarez

image.png

En las últimas horas, se viralizó un video de Tik Tok compartido por el usuario @h.dooley en el que se ven a varios simpatizantes de los Citizens saltando y golpeando el techo de un micro al ritmo de un tema dedicado a la joya surgida de River.

La canción, que ya tiene más de 20 mil reproducciones en la red social, destaca al futbolista argentinoy hasta se anima a compararlo con el Kun Agüero, máximo goleador histórico de Manchester City y su excompañero en la Selección Argentina.

Cómo es la canción para Julián Álvarez de los hinchas de Manchester City

En inglés : "I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez”.

En español : ”Estoy enamorado, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su primer nombre es Julián el segundo Álvarez".