Julián Álvarez posteó una foto con su novia y despejó el rumor que lo relacionaba a Luciana Salazar

image.png

Lo cierto es que hace unas horas, la Araña Julián Álvarez compartió una imagen en sus historias de Instagram junto a su novia, los dos de espaldas, que desmiente así los rumores que lo vinculaban a Salazar.

En la tierna postal se puede ver al futbolista y a su pareja, María Emilia, disfrutando de un hermoso paisaje de atardecer en Manchester y el futbolista de 22 años acompañó la foto con un corazón.

Se trata de una joven que conoce desde pequeño y que estuvo presente en la despedida del deportista en el Aeropuerto de Argentina cuando viajó a Inglaterra.

julian alvarez.jpg

La tajante opinión de Luciana Salazar sobre la boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti

En diálogo con revista Gente, Luciana Salazar acusó a su ex, el economista Martín Redrado, de haber pedido que la censuraran en algunos canales de televisión: "Yo sé perfectamente y lo sé porque me lo han confirmado muchos periodistas", explicó.

Y amplió: "Que él(Redrado)pide que no me hagan notas, que no me convoquen de invitada a ningún programa y, de esta forma, se está metiendo con mi trabajo".

En cuanto a la boda de Redrado con Lulú Sanguinetti, expresó contundente: "Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz".

Cabe recordar que Salazar y Redrado estuvieron siete años juntos y a medidos de julio de 2017 anunciaron su separación. Desde entonces, mantuvieron algunos fuertes cortocircuitos en los medios y en la Justicia.